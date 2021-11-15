Капитан "сине-желтых" опубликовал вдохновенные слова из поэмы Тараса Шевченко "Варнак".

ЧМ-2022: сборная Украины попросила благословения у священника перед решающим матчем против Боснии и Герцеговины

"Уже завтра важный матч. Почему-то именно сегодня вспомнились строки Тараса Шевченко: "Пока живет надежда в доме, Пускай живет, не выгоняй", – написал Пятов в Instagram.

Напомним, боснийцы будут принимать Украину 16 ноября, начало в 21:45. Хозяева уже потеряли все шансы выхода на Мундиаль, а подопечным Петракова нужна исключительно победа и надежда на Францию в параллельном матче против финнов.

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