Зинченко: Без наших болельщиков сборная Украины - никто

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил прекрасную атмосферу в команде.

"Хочу поздравить каждого жителя Украины, каждого болельщика, который нас поддерживал. Низкий поклон, без вас мы – никто.

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Феномен Шевченко как тренера? Вы видите, какой тренерский штаб создал коллектив. Это видно на поле. А в быту это еще лучше. Мы работаем как единое целое.

Сомневались ли после гола португальцев в итоге? Никогда не знаешь, что может произойти. В последние 20 минут вдесятером мы сражались действительно, как львы.

Что сказал Бернарду Силве? Что они играли хорошо, но это был не их день", – сказал Зинченко журналистам в микс-зоне после матча.

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