toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Зинченко: Без наших болельщиков сборная Украины - никто

08:25 107 Читати українською
Зинченко: Без наших болельщиков сборная Украины - никто
Александр Зинченко / Футбол 24

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил прекрасную атмосферу в команде.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Хочу поздравить каждого жителя Украины, каждого болельщика, который нас поддерживал. Низкий поклон, без вас мы – никто.

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Феномен Шевченко как тренера? Вы видите, какой тренерский штаб создал коллектив. Это видно на поле. А в быту это еще лучше. Мы работаем как единое целое.

Сомневались ли после гола португальцев в итоге? Никогда не знаешь, что может произойти. В последние 20 минут вдесятером мы сражались действительно, как львы.

Что сказал Бернарду Силве? Что они играли хорошо, но это был не их день", – сказал Зинченко журналистам в микс-зоне после матча.

Украина – Португалия: выходим на Евро-2020 с 1-го места – футбольные киборги, кайф, гордость и нефартовый Роналду

Источник: Футбол 24
blog_ava
Шевченко – о выходе Украины на Евро-2020: Я держу свое слово
00:10
2444
Теги
Евро-2020 Украина - Португалия Украина Украина Сборная Украины Александр Зинченко Александр Зинченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
22
мин
Швейцария
21:45
Ирландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук