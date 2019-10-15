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Зінченко: Без наших уболівальників збірна України – ніхто

08:25 733 Читать на русском
Зінченко: Без наших уболівальників збірна України – ніхто
Олександр Зінченко / Футбол 24

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко подякував вболівальникам за підтримку та відзначив чудову атмосферу в команді.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Хочу привітати кожного мешканця України, кожного вболівальника, який нас підтримував. Низький уклін, без вас ми – ніхто.

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Феномен Шевченка як тренера? Ви бачите, який тренерський штаб створив колектив. Це видно на полі. А в побуті це ще краще. Ми працюємо як єдине ціле.

Чи сумнівалися після голу португальців у результаті? Ніколи не знаєш, що може статися. В останні 20 хвилин вдесятьох ми билися дійсно, як леви.

Що сказав Бернарду Сілві? Що вони грали добре, але це був не їхній день", – сказав Зінченко журналістам у мікс-зоні після матчу.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Україна Україна Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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