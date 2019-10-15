Зінченко: Без наших уболівальників збірна України – ніхто

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко подякував вболівальникам за підтримку та відзначив чудову атмосферу в команді.

"Хочу привітати кожного мешканця України, кожного вболівальника, який нас підтримував. Низький уклін, без вас ми – ніхто.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Феномен Шевченка як тренера? Ви бачите, який тренерський штаб створив колектив. Це видно на полі. А в побуті це ще краще. Ми працюємо як єдине ціле.

Чи сумнівалися після голу португальців у результаті? Ніколи не знаєш, що може статися. В останні 20 хвилин вдесятьох ми билися дійсно, як леви.

Що сказав Бернарду Сілві? Що вони грали добре, але це був не їхній день", – сказав Зінченко журналістам у мікс-зоні після матчу.

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