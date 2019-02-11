Зинченко – приоритетная цель Наполи во время летнего трансферного окна

Полузащитник Манчестер Сити еще имеет шансы оказаться в Неаполе.

По информации Corriere dello Sport, неаполитанский клуб постарается оформить трансфер Александра Зинченко во время летнего трансферного окна.

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Спортивный директор "партенопейцев" Кристиан Джинтоли высоко ценит талант украинца и стремится пригласить его на Сан-Паоло. Отмечается, что именно Зинченко будет одной из самых приоритетных целей во время летнего трансферного окна.

Ранее итальянский клуб уже пытался взять в аренду Александра, однако полузащитник решил остаться в Манчестере и бороться за место в составе "горожан".

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