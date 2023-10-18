"Первый тайм был довольно сложным. Не скажу, что и во втором было очень легко. Многие люди, может, думают, что Мальта - это слабый соперник, что мы должны были забить 5 мячей или что-то такое. Но они еще раз показали, что могут давать хорошую игру, очень хорошо защищаться.

Мальта – Украина – 1:3 – видео голов и обзор матча

Мы первыми пропустили, но самое главное, что вернулись в игру достаточно быстро и показали характер – это то, что есть у всех украинцев.

Рикошеты Судакова? Фарт любит лучших, поэтому он заслужил это своей работой. С первого дня, когда он попал в сборную, каждый из нас видел его потенциал, что этот парень может стать игроком топ-класса. Он ежедневно доказывает, что уже становится одним из лидеров нашей команды. Главное, чтобы он не останавливался и делал правильные шаги в своей жизни. Сейчас у него переломная стадия, потому что много трансферных разговоров и внимания вокруг него. Если он будет принимать правильные решения, то у него все получится.

Самым важным для нас было взять 3 очка. Я очень рад за Мудрика и сборную. Это очень важный мяч, он немного успокоил игру. Мы помним прошлый опыт, когда в игре с Казахстаном пропускали на последних минутах и теряли очень простые очки.

Сейчас мы все должны переключиться на клубы. В субботу меня и Мудрика уже ждет очень важная игра в Лондоне. Я ему сказал: "Если ты сделаешь или попытаешься сделать это в субботу (забить гол, – прим.), оторву тебе яйца". Так и сказал. Извиняюсь за мой французский.

Не хочу забегать далеко, но матч с Италией будет финалом. Финалом всей нашей жизни на данный момент. Все мы понимаем, в какое сложное время живем. Нас не нужно мотивировать. Каждая наша победа – это хорошие эмоции для всех украинцев. Я видел кадры, когда бойцы смотрели нашу игру. Мурашки по коже были. Это то, что нас мотивирует больше всего сегодня", – сказал Зинченко в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, в субботу, 21 октября, в АПЛ состоится очередное украинское дерби – в рамках 9-го тура чемпионата Англии Челси примет Арсенал. Начало встречи в 19:30.

Украина одолела Мальту, вернувшись на вторую позицию в группе – судьба путевки на Евро определится в игре с Италией