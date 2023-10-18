Украина обыграла Мальту в рамках квалификации на Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Украина пропустила быстрый гол от аутсайдера. У Мальты прошла атака через центр. Пол Мбонг прорвался между украинскими защитниками, сблизился с воротами и пробил Трубина.

Украина одолела Мальту, вернувшись на вторую позицию в группе – судьба путевки на Евро определится в игре с Италией

Наша сборная сравняла счет с помощью удачи. Судаков увидел коридор и послал туда мяч – вышло нечто среднее между ударом и пасом. Никто из украинцев не откликнулся, но Камензули оформил забавный автогол.

Перед перерывом Украина вышла вперед. Мудрик залетел с мячом в штрафную плозадь, собрал вокруг себя троих соперников и заработал пенальти. Довбик точно пробил с 11-метровой отметки.

Точку в матче поставил Михаил Мудрик. Вингер Челси получил мяч на фланге, обыграл своего визави и пальнул издалека. Мяч опустился под дальнюю штангу – дебютный гол Мудрика за сборную.