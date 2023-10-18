"Перший тайм був доволі складним. Не скажу, що й у другому було дуже легко. Багато людей, може, думають, що Мальта – це слабкий суперник, що ми повинні були забити 5 м'ячів чи щось таке. Але вони ще раз показали, що можуть давати хорошу гру, дуже добре захищатися.

Мальта – Україна – 1:3 – відео голів і огляд матчу

Ми першими пропустили, але найголовніше, що повернулися в гру досить швидко та показали характер – це те, що є у всіх українців.

Рикошети Судакова? Фарт любить найкращих, тому він заслужив на це своєю роботою. З першого дня, коли він потрапив до збірної, кожен з нас бачив його потенціал, що цей хлопець може стати гравцем топ-класу. Він щодня доводить, що вже стає одним з лідерів нашої команди. Головне, щоб він не зупинявся та робив правильні кроки у своєму житті. Зараз у нього переломна стадія, тому що багато трансферних розмов та уваги навколо нього. Якщо він ухвалюватиме правильні рішення, то в нього все вийде.

Найважливішим для нас було взяти 3 очки. Я дуже радий за Мудрика та збірну. Це дуже важливий м'яч, він трішки заспокоїв гру. Ми пам'ятаємо минулий досвід, коли в грі з Казахстаном пропускали на останніх хвилинах та втрачали дуже прості очки.

Зараз ми всі повинні перемикнутися на клуби. В суботу на мене та Мудрика вже чекає дуже важлива гра в Лондоні. Я йому сказав: "Якщо ти зробиш чи спробуєш зробити це в суботу (забити гол, – прим.), відірву тобі яйця". Так і сказав. Перепрошую за мою французьку.

Не хочу забігати далеко, але матч з Італією буде фіналом. Фіналом всього нашого життя на цю мить. Всі ми розуміємо, в який складний час живемо. Нас не потрібно мотивувати. Кожна наша перемога – це хороші емоції для всіх українців. Я бачив кадри, коли бійці дивилися нашу гру. Мурашки по шкірі були. Це те, що нас мотивує найбільше сьогодні", – сказав Зінченко у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, у суботу, 21 жовтня, в АПЛ відбудеться чергове українське дербі – в рамках 9-го туру чемпіонату Англії Челсі прийматиме Арсенал. Початок зустрічі о 19:30.

Україна здолала Мальту, повернувшись на другу позицію в групі – доля прямої путівки на Євро визначиться у грі з Італією