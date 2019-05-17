Де Йонг признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов – летом он присоединится к Барселоне

Эредивизи определила лучшего игрока по итогам чемпионата Нидерландов.

Лучшим игроком чемпионата Нидерландов 2018/19 стал полузащитник Аякса Фрэнки де Йонг, сообщает официальный сайт Эредивизи.

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Хавбек провел на поле 2516 минут и забил три гола. Кроме того, де Йонг имеет лучший процент успешного дриблинга среди всех игроков чемпионата Нидерландов – 75,3. А средняя точность передач 22-летнего футболиста составляет 91,2%.

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Напомним, летом Фрэнки де Йонг присоединится к каталонской Барселоне, игроком которой стал зимой. Тогда "блаугранас" заплатили Аяксу за юного хавбека 75 миллионов евро.