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Де Йонг признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов – летом он присоединится к Барселоне

17 мая 18:53 61 Читати українською
Де Йонг признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов – летом он присоединится к Барселоне
Фрэнки де Йонг / Фото BBC

Эредивизи определила лучшего игрока по итогам чемпионата Нидерландов.

Лучшим игроком чемпионата Нидерландов 2018/19 стал полузащитник Аякса Фрэнки де Йонг, сообщает официальный сайт Эредивизи.

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Хавбек провел на поле 2516 минут и забил три гола. Кроме того, де Йонг имеет лучший процент успешного дриблинга среди всех игроков чемпионата Нидерландов – 75,3. А средняя точность передач 22-летнего футболиста составляет 91,2%.

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Напомним, летом Фрэнки де Йонг присоединится к каталонской Барселоне, игроком которой стал зимой. Тогда "блаугранас" заплатили Аяксу за юного хавбека 75 миллионов евро.

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Барселона Барселона Аякс Аякс Нидерланды Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг
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