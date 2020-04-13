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Зидан закупил медицинское оборудование для родины предков

20:29 40 Читати українською
Зидан закупил медицинское оборудование для родины предков
Зидан с алжирским флагом / New Press

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан сделал свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Французский специалист приобрел медицинское оборудование для больницы в Алжире, сообщает RMC.

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Зидан через свой благотворительный фонд купил 5 наборов для реанимации, респираторы, мониторы и многое другое оборудование для клиники города Беджайя. Выбор тренера не стал случайным. Родители Зидана – переселенцы из Алжира, перебравшиеся во Францию перед войной. Сам звездный француз никогда не чурался своего происхождения и постоянно его подчеркивает.

Алжир страдает от пандемии COVID-19 из-за географической близости к Европе. Ныне там 2 тысячи инфицированных и более трехсот погибших.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан коронавирус
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