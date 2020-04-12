Зидан хочет сделать из Реала настоящую машину – состав будущего, в котором не будет места для некоторых звезд

Главный тренер Реала Зинедин Зидан планирует серьезно изменить подход в построении команды на следующие сезоны.

Француз будет ориентироваться на физически мощных и молодых игроков, сообщает AS.

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Приоритетными станут подписания двух игроков – Поля Погба и Эрлинга Холанда. Зидан давно мечтает о своем звездном соотечественнике, и в ближайшее окно Реал серьезно возьмется за переговоры с Манчестер Юнайтед. Ради Погба придется жертвовать кем-то из пары Кроос/Модрич (больший возраст станет проблемой для хорвата), а вот Каземиро останется опорой в новой модели.

Позиция центрфорварда является менее критической, поскольку 32-летний Бензема все еще показывает высокий уровень. Впрочем, если будет хоть какой-то шанс вырвать Холанда из Боруссии Д, то Реал не будет долго ждать. Испанское издание предлагает свой вариант основы "сливочных" на следующий сезон. Если Зидан таки достигнет своего, то со старта выпадут Марсело, Модрич, Бензема и Иско, которые в текущем сезоне имеют серьезное влияние на команду.

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