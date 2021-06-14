Француз посетил финальный матч плей-офф Сегунды, чтобы посмотреть на выступление своего сына Люки за Райо Вальекано. На улице Зизу встретил журналиста, который начал в который раз расспрашивать об уходе из Реала. Ответ легенды был довольно резким.

Зидан впервые объяснил уход из Реала – откровенное заявление тренера, который раскрыл все

"Вы собираетесь преследовать меня с одинаковыми вопросами? Ваша работа позорна. Вы же знаете меня, я знаю вас. Выключай камеру и подходи сюда, тогда мы можем поговорить", – ответил Зидан.

Напомним, французский специалист договорился с Реалом о разрыве контракта после сезона без единого выигранного трофея. Новым тренером "сливочных" стал Карло Анчелотти.

Анчелотті повернувся в Реал, щоб увійти в історію – козирі, головні дилеми та цікава реакція Лапорти