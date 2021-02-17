Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе своим перфомансом в матче ЛЧ против Барсы (4:1) спровоцировал новую волну трансферных слухов вокруг себя.

ПСЖ не отпустит Килиан Мбаппе, если получит предложение меньше 200 млн евро, сообщает Get French Football News.

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Приоритетным вариантом для парижан является сохранение 22-летнего форварда, но руководство готовится к любому развитию событий, ведь контракт Килиана рассчитан до лета 2022-го и стороны пока не договорились о продолжении сотрудничества. По информации СМИ, ранее Реал интересовался потенциальным трансфером Мбаппе, и ПСЖ называл сумму около 150 млн евро.

Напомним, хет-триком в ворота Барселоны Мбаппе почти решил для парижан вопрос выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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