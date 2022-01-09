Зідан узгодив контракт із ПСЖ – тренер може повернутися до роботи раніше, ніж очікувалося
Французький наставник готовий відновити тренерську кар'єру після тривалої паузи.
Зінедін Зідан стане новим тренером ПСЖ. Тренер узгодив усі деталі співпраці з французьким клубом. Про це повідомляє Sport.es з посиланням на Twitter Qatari – журналіста, який співпрацює з Goal і низкою інших відомих видань.
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При цьому не виключено, що Зізу очолить ПСЖ ще по ходу сезону 2021/22, а не в червні, як планувалося раніше. Довіра керівництва до Маурісіо Почеттіно не є значною, тому аргентинець цілком може втратити роботу в найближчі кілька місяців.
Нагадаємо, Зідан розірвав контракт із Реалом після завершення сезону 2020/21. З того часу 49-річний француз перебуває без роботи.
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