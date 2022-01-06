Накануне Лионель Месси одолел коронавирус, а уже на выходных его ждет очередное испытание. ПСЖ будет играть против Лиона. Аргентинцу пока тяжело дается адаптация к Лиге 1, а в отсутствие Неймара ему придется проявить свои лучшие качества.

Месси одолел COVID-19 и может усилить ПСЖ перед игрой с Лионом

Самому Месси тоже не нравится такое положение дел. Совсем другое дело – Лига чемпионов, где Лео забил 5 голов в 5 матчей. Именно еврокубки станут решающими для будущего 34-летнего форварда. Об этом сообщил Лобо Карраско в эфире "El Chiringuito". Победа в ЛЧ вынудит Месси еще на сезон остаться в ПСЖ. В противном случае Лео будет готов сменить команду летом.

"Если он победит, то может остаться еще на год. Если ПСЖ не выиграет, то Месси может уйти. Следующие пять месяцев будут решающими. Если он не выиграет Лигу чемпионов, я думаю, он сможет форсировать уход", – сказал Лобо Карраско.

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