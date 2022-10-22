Зидан снова вручил Бензема "Золотой мяч" на глазах Лунина – лучший игрок мира и Куртуа сорвали овации Бернабеу
22 октября 23:20 - Читати українською
Звезды Реала показали свои престижные награды болельщикам команды.
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5’ Лука Модрич
79’ Лукас Васкес
Эрик Ламела 54’
5’ Лука Модрич
54’ Эрик Ламела
79’ Лукас Васкес
Перед домашним матчем 11-го тура Ла Лиги Реал устроил символическую церемонию для Карима Бензема и Тибо Куртуа, получивших накануне "Золотой мяч" и "Золотую перчатку" от France Football.
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Для Куртуа это действие имело дополнительный символизм. Вручить награду Тибо пригласили легендарного Икера Касильяса. Кроме того, голкипер вернулся в основу Реала после травмы, снова отправив Андрея Лунина на скамью для запасных.
Символически наградить Бензема позвали Зинедина Зидана, а также Луку Модрича, выигрывавшего "Золотой мяч" в 2018 году.
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