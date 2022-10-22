Модрич, Зидан и Бензема / фото из соцсетей

Перед домашним матчем 11-го тура Ла Лиги Реал устроил символическую церемонию для Карима Бензема и Тибо Куртуа, получивших накануне "Золотой мяч" и "Золотую перчатку" от France Football.

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Для Куртуа это действие имело дополнительный символизм. Вручить награду Тибо пригласили легендарного Икера Касильяса. Кроме того, голкипер вернулся в основу Реала после травмы, снова отправив Андрея Лунина на скамью для запасных.

Символически наградить Бензема позвали Зинедина Зидана, а также Луку Модрича, выигрывавшего "Золотой мяч" в 2018 году.