Мудрик и Миколенко спрогнозировали победителя супербитвы Усик – Фьюри: "Настоящий зверь"
Украинские легионеры АПЛ Михаил Мудрик и Виталий Миколенко с нетерпением ждут боя Александра Усика против Тайсона Фьюри.
"Усик – настоящий зверь. Он тяжело работает, поэтому, думаю, он полностью заслужил то, чего достиг. Замечательно, когда такие люди, как Александр Усик, могут бороться за свои мечты и свои цели. Конечно, Усик победит Фьюри", – уверен Михаил Мудрик.
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"Я действительно горжусь Усиком. Он ежедневно, каждый раз пытается помочь украинскому народу. Это абсолютная легенда. Прогноз? Усик победит по очкам", – поддерживает партнера по сборной Виталий Миколенко.
Напомним, исторический бой между Усиком и Фьюри состоится уже 18 мая в Саудовской Аравии. Александр и Тайсон определят первого абсолюта в супертяжелом дивизионе в XXI веке.
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