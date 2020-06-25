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Зидан: Рамос должен играть в Реале до пенсии

12:31 - Читати українською
Зидан: Рамос должен играть в Реале до пенсии
Рамос и Зидан / Marca

Главный тренер Реала Зинедин Зидан остался впечатлен игрой Серхио Рамоса в матче против Мальорки (2:0).

19’ Жуниор Винисиус
56’ Серхио Рамос
 
19’ Жуниор Винисиус
56’ Серхио Рамос

"Мы должны сохранять уверенность, которая является самой важной вещью в футболе. Нам все еще не хватает блеска, но мы не слишком сильно отстаем. В других матчах у нас было больше моментов, но ничего страшного. Мы добыли три важных пункта.

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Штрафные удары Рамоса замечательные, он много тренировал их. Он наш лидер, наш капитан, и всегда идет вперед. Серхио уже местный, он здесь много лет. Рамос должен играть в Реале до пенсии", – цитирует Зидана Mаrca.

Напомним, Рамос защищает цвета Реала с 2005 года. В текущем сезоне центрбек "сливочных" отметился 8 голами в Ла Лиге, что является его личным рекордом.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зинедин Зидан Реал Мадрид - Мальорка Серхио Серхио Рамос
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