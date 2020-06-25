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Гол Рамоса в стиле Бекхэма в видеообзоре матча Реал – Мальорка

10:20 - Читати українською
Гол Рамоса в стиле Бекхэма в видеообзоре матча Реал – Мальорка
Реал – Мальорка – 2:0 – видео голов и обзор матча

В рамках 31-го тура Ла Лиги Реал убедительно обыграл Мальорку (2:0). Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Мальорка.

19’ Жуниор Винисиус
56’ Серхио Рамос
 
19’ Жуниор Винисиус
56’ Серхио Рамос

Реал быстро вышел вперед в счете – Винисиус получил передачу от Модрича и классно разобрался с голкипером. Во втором тайме Серхио Рамос поставил точку в матче, классным ударом со штрафного в стиле Бекхэма.

Реал уверенно победил Мальорку и сравнялся по очкам с Барселоной, Алавес уступил Осасуне: Ла Лига, 31 тур, среда

Таким образом, Реал набрал 68 очков и вновь возглавляет турнирную таблицу, Мальорка с 26 пунктами осталась в зоне вылета.

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Испания Видеоновости Мальорка Мальорка Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Мальорка
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