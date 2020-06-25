Гол Рамоса в стиле Бекхэма в видеообзоре матча Реал – Мальорка

В рамках 31-го тура Ла Лиги Реал убедительно обыграл Мальорку (2:0). Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Мальорка.

Реал быстро вышел вперед в счете – Винисиус получил передачу от Модрича и классно разобрался с голкипером. Во втором тайме Серхио Рамос поставил точку в матче, классным ударом со штрафного в стиле Бекхэма.

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Таким образом, Реал набрал 68 очков и вновь возглавляет турнирную таблицу, Мальорка с 26 пунктами осталась в зоне вылета.