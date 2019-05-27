Зидан пытается уговорить Рамоса остаться в Реале

Главный тренер Реала Зинедин Зидан лично встретился с капитаном своей команды Серхио Рамосом, чтобы убедить его не уходить в другой клуб.

У защитника Реала Серхио Рамоса напряженные отношения с клубом. Однако Зинедин Зидан не хочет отпускать капитана в другую команду, сообщает Marca.

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По информации издания, во время личной встречи 33-летний защитник объяснил наставнику "сливочных" ситуацию, рассказал о своих проблемах и опасениях. В ответ французский специалист пообещал поспособствовать тому, чтобы футболист продолжил выступления на Сантьяго Бернабеу.

Зидан рассчитывает на Рамоса и считает его ключевым игроком при строительстве команды. Рамос летом встретится в США с президентом Реала Флорентино Пересом.

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