Зідан намагається вмовити Рамоса залишитись в Реалі

Головний тренер Реала Зінедін Зідан особисто зустрівся з капітаном своєї команди Серхіо Рамосом, щоб переконати його не йти в інший клуб.

У захисника Реала Серхіо Рамоса напружені відносини з клубом. Однак Зінедін Зідан не хоче відпускати капітана в інший клуб, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, під час особистої зустрічі 33-річний захисник пояснив наставнику "вершкових" ситуацію, що склалася, розповів про свої проблеми і побоювання. У відповідь французький фахівець зі свого боку пообіцяв посприяти тому, щоб футболіст продовжив виступи на Сантьяго Бернабеу.

Зідан розраховує на Рамоса і вважає його ключовим гравцем при будівництві команди. Рамос влітку зустрінеться в США з президентом Реала Флорентіно Пересом.

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