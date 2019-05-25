Рамос хочет покинуть Реал из-за денег – звездные трансферы провоцируют капитана

Защитник Реала Серхио Рамос становится все ближе к уходу из мадридского гранда.

Капитан Реала Серхио Рамос недоволен своей зарплатой в мадридском клубе. Защитник получает 12 миллионов евро в год, а Гарет Бейл зарабатывает на 5 миллионов больше.

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Кроме того, Рамос понимает, что у звездных новичков королевского клуба будут контракты на более чем 20 миллионов евро в год, сообщает главный редактор издания Marca Хуан Игнасио Гальярдо.

Также отмечается, что президент Реала Флорентино Перес не хочет идти на уступки капитану своей команды, поэтому Рамос еще больше настроен сменить клуб летом.

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