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Эспаньол на выезде вырвал победу у Жироны: 31-й тур Ла Лиги, матч субботы

16:01 14 Читати українською
Эспаньол на выезде вырвал победу у Жироны: 31-й тур Ла Лиги, матч субботы
Эспаньол на выезде вырвал победу у Жироны: 31-й тур Ла Лиги, матч субботы

В рамках 31-го тура испанской Примеры Эспаньол на выезде вырвал победу у Жироны. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

80’ Кристиан Стуани
 
Серхи Дардер 59’
Серхи Дардер 89’
59’ Серхи Дардер
80’ Кристиан Стуани
89’ Серхи Дардер

Чемпионат Испании 2018/2019, 31-й тур

Жирона – Эспаньйол – 1:2

Голи: Стуани, 80 (п.) – Дардер, 59, 89

В первом матче 31 тура Ла Лиги встречались соседи по турнирной таблице – Жирона и Эспаньол. Обе команды свои последние матчи провели крайне неудачно и пытались получить такие необходимые очки, чтобы оторваться от зоны вылета. Первый тайм выдался довольно скучным, Жирона больше владела мячом, однако не смогла воплотить свое преимущество в забитый гол. Во втором тайме Эспаньол усилиями Серхи Дардера, который из-за пределов штрафной великолепно пробил под левую штангу, вышел вперед. Жирона продолжала больше контролировать мяч и на 80 минуте получила право пробить пенальти: Роберто Росалес сыграл в штрафной рукой. После удара Кристиана Стуани Диего Лопес дотянулся рукой до мяча, однако этого оказалось недостаточно, чтобы помешать кожаному влететь под левую стойку. На 89-й минуте Серхи Дардер ударом из-за пределов штрафной вывел Эспаньол вперед.

После этого матча Эспаньол поднялся на 13 строчку и набрал 38 очков, зато Жирона опустилась на 14 место и имеет в своем активе 34 пункта.

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Испания Эспаньол Эспаньол Жирона Жирона Жирона - Эспаньол
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