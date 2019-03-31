"Важно, что сейчас он с нами", – у Сарри нет четкого ответа относительно будущего Азара в Челси

Главный тренер лондонского Челси Маурицио Сарри рассказал о ситуации со звездой команды Эденом Азаром, который этим летом может перейти в мадридский Реал.

"Есть два варианта: спросить Азара или руководство клуба. Я не занимаюсь вопросами трансферов. Важно то, что сейчас Эден с нами.

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Он нам нужен, чтобы в последние два месяца сезона команда была в хорошей форме. Хотел бы с уважением отнестись к его решению, но я не знаю, решил он что-то на данный момент или нет", – цитирует Сарри пресс-служба Челси.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Азар забил 13 голов и отдал 11 результативных передач в 29 матчах.

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Сегодня, 31 марта, Челси проведет выездную встречу 32-го тура чемпионата Англии с Кардифф Сити. Стартовый свисток прозвучит в 16:05 по киевскому времени.