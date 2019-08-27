Зидан теряет доверие руководства Реала – для француза наступает момент истины

Карьера Зинедина Зидана в Реале оказалась под определенным вопросом. Сентябрь во многом станет определяющим месяцем для француза.

Зинедин Зидан начинает терять доверие руководства Реала – некоторые из решений 47-летнего француза не устраивают менеджмент мадридцев. Зизу продолжает упорно гнуть свою линию, опираясь на проверенных игроков, но ничья с Вальядолидом заставила руководство клуба задуматься. Многие в Реале считают, что ставка на ветеранов тормозит развитие клуба, сообщает Marca.

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Потеря очков уже во втором туре не входила в планы Реала. Зидан ранее получил поддержку руководства клуба в трансферной политике, а сейчас пора показывать результат. Конечно, никакой речи об отставке Зидана пока нет, но сентября станет определяющим месяцем для француза, ведь провала вполне могут и не простить, учитывая нынешние расходы.

Отметим, в сентябре Реал сыграет против Вильярреала, Леванте, Севилье, Осасуны и Атлетико, а также стартует в Лиге чемпионов.

Напомним, Зидан покинул Реал по окончании сезона 2017/18, однако в марте этого года вернулся в Мадрид.

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