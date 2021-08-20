49-летний специалист пожертвовал два миллиона евро на борьбу с последствиями лесных пожаров, которые произошли в горном регионе Кабилия, что в Алжире, сообщает Shoot Africa.

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Долгое время именно в северном регионе Алжира бушевал огонь, от которого погибли как минимум 65 человек. В Министерстве внутренних дел пока предполагают, что десятки пожаров могли быть вызваны умышленными поджогами.

Стоит заметить, что хоть Зинедин Зидан и родился во Франции в пригороде Марселя, он имеет именно кабильские корни.

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