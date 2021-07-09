Зинедин Зидан готов пойти на определенные жертвы ради нового вызова в своей карьере.

Бывший тренер Реала будет ждать предложение сборной Франции, информирует AS со ссылкой на L'Equipe.

Зидан шокировал Переса жестким прощальным письмом – президент Реала не верит, что француз мог такое написать

Зидан готов уйти в затяжной отпуск, отклоняя все предложения клубов. Сборная Франции решила оставить Дидье Дешама даже после слабого выступления на Евро-2020. Действующий контракт тренера "Ле бле" рассчитан до конца 2022 года, то есть до чемпионата мира в Катаре. После его завершения будет серьезно рассматриваться вариант с приглашением Зидана.

Добавим, что единственной командой 49-летнего француза на "взрослом" уровне остается Реал, с которым он трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов (2016-2018).

Мбаппе підвів Францію і наблизив Зідана до нової роботи – як провалився головний фаворит Євро-2020