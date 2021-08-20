Зідан пожертвував 2 мільйони на боротьбу з наслідками стихійного лиха в Алжирі, який є для нього особливим
Колишній головний тренер Реала Зінедін Зідан відзначився благородним нефутбольним вчинком.
49-річний фахівець пожертвував два мільйони євро на боротьбу з наслідками лісових пожеж, які сталися у гірському регіоні Кабілія, що в Алжирі, повідомляє Shoot Africa.
Зідан обрав наступне місце роботи – француз ризикує піти в затяжну відпустку
Тривалий час саме у північному регіоні Алжиру вирував вогонь, від якого загинули щонайменше 65 осіб. У Міністерстві внутрішніх справ поки припускають, що десятки пожеж могли бути спричинені зумисними підпалами.
Варто зауважити, що хоч Зінедін Зідан і народився у Франції в передмісті Марселя, він має саме кабільське коріння.
Моурінью в боротьбі "добра і зла", лондонське дербі, перші кроки Барси після Мессі – найцікавіші матчі вікенду