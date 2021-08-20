49-річний фахівець пожертвував два мільйони євро на боротьбу з наслідками лісових пожеж, які сталися у гірському регіоні Кабілія, що в Алжирі, повідомляє Shoot Africa.

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Тривалий час саме у північному регіоні Алжиру вирував вогонь, від якого загинули щонайменше 65 осіб. У Міністерстві внутрішніх справ поки припускають, що десятки пожеж могли бути спричинені зумисними підпалами.

Варто зауважити, що хоч Зінедін Зідан і народився у Франції в передмісті Марселя, він має саме кабільське коріння.

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