Полузащитник Реала Иско рискует оказаться в списке звезд, которые стали не нужны Зинедину Зидану.

Мадридский клуб выставил 28-летнего хавбека на трансфер, утверждает El Confidencial.

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Зинедин Зидан долго защищал Иско перед Флорентино Пересом, однако ужасная форма игрока в текущем сезоне стала последней каплей. Контракт Иско заканчивается летом 2022-го, и Реал планирует заработать хоть какие-то деньги на продаже хавбека. Зидан поддерживает такое решение клуба.

Добавим, что в текущем сезоне Иско провел 6 матчей, но результативными действиями не отличался. Главным претендентом на полузащитника считается Эвертон, который возглавляет экс-тренер Реала Карло Анчелотти.

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