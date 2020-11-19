Зідан поставив хрест на Іско – Реал хоче позбутися хавбека, – ЗМІ
Півзахисник Реала Іско ризикує приєднатися до списку зірок, які стали непотрібні Зінедіну Зідану.
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Зінедін Зідан довго захищав Іско перед Флорентіно Пересом, однак жахлива форма гравця у поточному сезоні стала останньою краплею. Контракт Іско закінчується влітку 2022-го, і Реал планує заробити хоч якісь гроші на продажу хавбека. Зідан підтримує таке рішення клубу.
Додамо, що у поточному сезоні Іско провів 6 матчів, але результативними діями не відзначався. Головним претендентом на півзахисника вважається Евертон, який очолює екс-тренер Реала Карло Анчелотті.
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