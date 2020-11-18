Пока разные СМИ сватали Рамоса в ПСЖ, Серхио достиг принципиального согласия о продлении своего контракта с мадридским клубом, сообщает Cadena SER со ссылкой на программу El Larguero.

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Отмечается, что президент "сливочных" Флорентино Перес ведет переговоры с Рамосом без участия посредников. Стороны уже согласовали новое соглашение, которое будет рассчитано на два сезона. Осталось только урегулировать некоторые незначительные финансовые вопросы. Официальное объявление ожидается до конца 2020 года.

Напомним, Рамос защищает цвета Реала с 2005 года, а до этого выступал за Севилью, воспитанником которой он является. Со "сливочными" 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

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