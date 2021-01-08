Футболисты Реала смогут рассчитывать на помощь своего наставника во время матча 18-го тура Ла Лиги против Осасуны.

Накануне стало известно, что Зинедин Зидан контактировал с больным коронавирусом, поэтому сразу ушел на самоизоляцию. Его поездка в Памплону находилась под вопросом.

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По информации MARCA, тест французского специалиста на COVID-19 дал отрицательный результат, а Ла Лига позволила ему присутствовать во время поединка на скамейке запасных.

В то же время отмечается, что Реал хочет вылететь в Памплону сегодня в 20:00 вместо запланированного субботнего перелета из-за снегопада. Поединок против Осасуны предстоит сыграть завтра, начало в 22:00. Однако игру могут перенести на воскресенье, если стихия не позволит провести матч в определенное заранее время.

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