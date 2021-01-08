Столицу Испании засыпало снегом, но это не повод для лидера Реала пропускать тренировки.

Команда маридського Реала готовится к предстоящему поединку Ла Лиги против Осасуны. Последняя тренировка "сливочных" сопровождалось сильным снегопадом.

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Такой необычной для Испании погоде обрадовался защитник Реала Серхио Рамос, который не потерял возможность попозировать на камеру на фоне зимней стихии.

Напомним, 34-летний защитник сейчас находится в центре внимания СМИ, ведь его контракт с клубом завершается летом и стороны пока не могут договориться о его продлении.

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