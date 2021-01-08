Футболісти Реала зможуть розраховувати на допомогу свого наставника під час матчу 18-го туру Ла Ліги проти Осасуни.

Напередодні стало відомо, що Зінедін Зідан контактував із хворим на коронавірус, тому відразу пішов на самоізоляцію. Його поїздка до Памплони перебувала під питанням.

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За інформацією MARCA, тест французького фахівця на COVID-19 дав негативний результат, а Ла Ліга дозволила йому бути присутнім під час поєдинку на лаві для запасних.

Водночас зазначається, що Реал хоче вилетіти до Памплони сьогодні о 20:00 замість запланованого суботнього перельоту через снігопад. Поєдинок проти Осасуни має відбутися завтра, початок о 22:00. Однак гру можуть перенести на неділю, якщо стихія не дозволить провести матч у визначений час.

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