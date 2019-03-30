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Зидан: Погба – игрок Манчестер Юнайтед и это требует уважения

15:55 26 Читати українською
Зидан: Погба – игрок Манчестер Юнайтед и это требует уважения
Зинедин Зидан / AFP

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном переходе хавбека английского Манчестер Юнайтед Поля Погба.

"Мне очень нравится Погба, и это не новость, поскольку я знаю его лично.

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Это действительно особый футболист. Мало игроков способны делать то, что он, обороняться, атаковать, настраивать игру. Тем не менее, он не мой игрок, он игрок Манчестер Юнайтед и мы должны уважать это. Он говорил, что ему нравится мадридский Реал, но особенно Реал, а не Зидан", – цитирует тренера "сливочных" Marca.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан получит космическую сумму на трансферы, а среди приоритетных целей французского специалиста есть и Поль Погба. В нынешнем сезоне хавбек провел 27 матчей в АПЛ, в которых забил 11 мячей и отдал 9 ассистов.

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