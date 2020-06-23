Хамес откровенно заявил о намерении покинуть Реал – мадридцы заблокировали трансфер в прошлый раз

Атакующий полузащитник Реала Родригес видит свое будущее за пределами Сантьяго Бернабеу.

"Обо мне сказано много и почти все – ложь. Больше всего меня беспокоит то, что люди начинают сомневаться в моем профессионализме. Не могу принять этого, ведь я всегда стараюсь становиться еще краше.

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Проблем с Зиданом никогда не было. У каждого тренера есть свое видение игры. У нас нормальные рабочие отношения. Это хороший вопрос, я бы тоже хотел знать, почему я не играю. Как я уже говорил, когда вы выиграете важные титулы с игроками, которым доверяете, и когда у вас есть база, это трудно изменить. Это также сложно, когда ваш тренер не дает вам игрового времени на постоянной основе. Сложно показать свои умения за несколько минут, вы не можете делать все, что умеете. Те, кто в мире футбола, знают, о чем я говорю.

Никто не знает, что произойдет в будущем, но если они дадут мне выбор, я выберу клуб, в котором я мог бы показать свои способности. После Баварии у меня было хорошее предложение от испанской команды, но Реал меня не отпустил.

Моя роль в Мадриде – не главный герой, это понятно. Я тренируюсь и работаю, чтобы помочь команде, когда это потребуется. Я также думаю о будущем, где бы я ни был, нужно выступать на высшем уровне. Моя работа и мой талант не мешают мне мечтать", – цитирует Хамеса Marca.

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