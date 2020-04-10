Зидан определился с приоритетным трансфером защитника

Реал продолжает поиски центрбека, который составит конкуренцию Серхио Рамосу и Рафаелю Варану.

Ведущий защитник РБ Лейпциг Дайот Упамекано стал одной из главных целей мадридцев, информирует AS.

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Зидан не в восторге от Эдера Милитао и Начо, которые не могут достойно заменить основной центр защиты в случае необходимости. Француз хочет расширить десант своих соотечественников в Реале, в который уже входят Варан, Менди и Бензема. Упамекано выглядит идеальным вариантом, ведь его контракт с РБ ДЛейпциг заканчивается уже через год. Еще в декабре 21-летний защитник стоил 50 млн евро, а сейчас его рыночная стоимость уменьшилась на 5 млн.

Отметим, что на Упамекано также охотятся английские гранды и Барселона. В текущем сезоне француз сыграл за Лейпциг 29 матчей во всех турнирах.

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