Реал имеет звездный план Б в случае провала с Холандом

Реал готовится к тому, что переговоры с Боруссией Д по Эрлингу Холанду будут крайне непростыми.

Мадридский клуб выбрал Харри Кейна в качестве альтернативы сенсационному норвежцу, информирует Mundo Deportivo.

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Реал сделает еще несколько попыток уговорить Боруссию отпустить Холанда, но звезда Тоттенхэма также считается достойным кандидатом на роль "девятки". Переговоры с Даниэлем Леви простыми не будут – Флорентино Перес хорошо помнит методы торговли президента "шпор" еще с трансферов Бейла и Модрича. Тоттенхэм отпугивает всех претендентов заоблачной ценой на Кейна (226 млн евро), однако Реал столько платить за 26-летнего форварда не собирается и будет искать компромисс.

К слову, Кейн провел в текущем сезоне за Тоттенхэм 25 матчей, в которых записал в свой актив 17 голов и 2 ассиста.

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