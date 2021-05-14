"Что мне понравилось в матче? Все. Не только голы, но и то, как мы играли в защите. Мы сыграли почти идеально.

Голевая феерия Реала в видеообзоре матча против Гранады

При счете 2:1 мы не снизили темп, а сразу забили – это показывает, какой у команды характер. Куртуа сделал пару прекрасных сэйвов, как это бывает в последнее время. Мы добились хорошей победы против сильного соперника на тяжелом поле.

Мы продолжим делать свое дело. До конца сезона еще два матча, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы стать чемпионами", – цитирует Зидана AS.

Напомним, победа позволила Реалу обойти в турнирной таблице Барселону и приблизиться к Атлетико на расстояние двух очков.

Реал разгромил Гранаду и, обойдя Барселону, вплотную приблизился к Атлетико