Зидан откровенно оценил шансы Реала на чемпионство в Ла Лиге
Главный тренер Реала Зинедин Зидан проанализировал выступление своей команды в матче 36-го тура чемпионата Испании против Гранады (4:1).
"Что мне понравилось в матче? Все. Не только голы, но и то, как мы играли в защите. Мы сыграли почти идеально.
Голевая феерия Реала в видеообзоре матча против Гранады
При счете 2:1 мы не снизили темп, а сразу забили – это показывает, какой у команды характер. Куртуа сделал пару прекрасных сэйвов, как это бывает в последнее время. Мы добились хорошей победы против сильного соперника на тяжелом поле.
Мы продолжим делать свое дело. До конца сезона еще два матча, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы стать чемпионами", – цитирует Зидана AS.
Напомним, победа позволила Реалу обойти в турнирной таблице Барселону и приблизиться к Атлетико на расстояние двух очков.
Реал разгромил Гранаду и, обойдя Барселону, вплотную приблизился к Атлетико