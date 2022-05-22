ПСЖ начнет следующий сезон с новым тренером, но это будет не Зинедин Зидан.

Экс-наставник Реала отклонил предложение столичного клуба и будет ждать приглашения в сборную Франции после ЧМ-2022, сообщает GFFN со ссылкой на журналиста Жюльена Мейнарда.

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ПСЖ запланировал на лето настоящую революцию, и два ключевых кадровых решения уже приняты – клуб покинут тренер Маурисио Почеттино и спортивный директор Леонардо. Последнего должен заменить Луис Кампос, неплохо проявивший себя на руководящих должностях Лилля и Монако. Альтернативный список на роль тренера достаточно широк – Конте, Лев, Роберто Мартинес, Мотта и Лопетеги.

Напомним, в текущем сезоне ПСЖ выиграл только Кубок лиги и чемпионат Франции, а в ЛЧ вылетел от Реала на стадии 1/8 финала.

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