Франция, 38 тур

Анже – Монпелье – 2:0

Голы: Мангани, 45+1(п), Перейра, 67

Брест – Бордо – 2:4

Голы: Мунье, 16, Белайли, 34 – Мангаш, 14, Мара, 32, 73, Дилросун, 75

Клермон – Лион – 1:2

Голы: Бойо, 59 – Дембеле, 27, Ауар, 49

Ланс – Монако – 2:2

Голы: Франковски, 30, Дансо, 90+6 – Бадиашиль, 34, Бен Йеддер, 62

Лилль – Ренн – 2:2

Голы: Веа, 11, 88 – Буриго, 41, Гирасси, 90+3

Лорьян – Труа – 1:1

Голы: Лорьенте, 75 – Тузгар, 22

Марсель – Страсбург – 4:0

Голы: Жерсон, 32, 89, Ундер, 73, Бакамбу, 90+3

Нант – Сент-Этьен – 1:1

Голы: Бла, 23(п) – Амума, 79

ПСЖ – Метц – 5:0

Голы: Мбаппе, 25, 28, 50, Неймар, 31, Ди Мария, 67

Реймс – Ницца – 2:3

Голы: Экитикэ, 9, Думбия, 17 – Делор, 74(п), 77, 83

ПСЖ после объявления о новом контракте Мбаппе поиздевался над Метцом, отправив "бордовых" в Лигу 2. Килиан оформил хет-трик и в очередной раз стал лучшим бомбардиром сезона, ровно на три мяча опередив Бен Йеддера. Ди Мария забил в последнем матче за ПСЖ и расплакался.

ПСЖ официально объявил, что Мбаппе подписал новый контракт

Монако на шестой компенсированной минуте упустил победу над Лансом и заодно прямую путевку в Лигу чемпионов, теперь придется играть в квалификации. Осечкой конкурента воспользовался Массель, разбивший Страсбур. Провансальцы вышли в групповой этап ЛЧ. Лион остался без еврокубков, победа над Клермоном с ассистом Тете не имела никакого значения.

Бордо ярко попрощался с Лигой 1. Наш Даниил Игнатенко снова отличился ассистом, а его команда обыграла Брест, что не помогло покинуть последнее место турнирной таблицы. А вот Сент-Этьен получил последний шанс остаться в элите. "Зеленые" сыграют в плей-офф за жизнь против Осера.