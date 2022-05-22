В Париже считают, что после сохранения Мбаппе бразилец превратился в пятое колесо.

ПСЖ только в прошлом году продлил контракт с Неймаром до 2025-го, однако теперь планы клуба кардинально изменились. Эмир Катар не хочет видеть Неймара в ПСЖ в следующем сезоне, сообщает AS со ссылкой на Le Parisien.

ПСЖ официально объявил, что Мбаппе подписал новый контракт

Париж уговорил Мбаппе остаться и начал перестройку. Спортивный директор Леонардо уходит, главный тренер Почеттино тоже. Лишним также стал Неймар. ПСЖ не устраивает его разгульная жизнь и низкая эффективность на поле.

Париж предложил Неймара другим топ-клубам и хочет найти ему новое место работы. Проблема – высокая зарплата. Правда, сам Неймар вообще не горит желанием покидать столицу Франции.