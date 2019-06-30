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Зидан надеется на уход Наваса из Реала

13:42 88 Читати українською
Зидан надеется на уход Наваса из Реала
Зидан и Навас / ФК Реал Мадрид

Голкипер Реала Кейлор Навас все еще может покинуть клуб. По крайней мере, это большое желание главного тренера "бланкос" Зинедина Зидана.

Сага вокруг Кейлора Наваса продолжается. Голкипер хочет остаться в Мадриде несмотря на то, что клуб настроен продать 32-летнего костариканца.

Сейчас у Реала нет ни одного предложения по трансферу Наваса – не совсем то, на что рассчитывали как игрок, так и клуб. Причиной этого стали невероятные финансовые аппетиты вратаря сборной Коста-Рики. Впрочем, наставник мадридцев Зинедин Зидан надеется, что Кейлор все же найдет себе другой клуб. Но не потому, что не рассчитывает на голкипера, информирует Sport.es.

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Мотив очень интересный – Зидан не хочет ссориться с руководством Реала, ведь Флорентино Перес делает ставку на Тибо Куртуа в качестве основного голкипера. Сам француз с удовольствием продал бы бельгийца, а Навас и Андрей Лунин стали бы вратарями первой команды.

Позиция голкипера – одна из главных дилемм Зидана на следующий сезон. 47-летний тренер готов пожертвовать Навасом для внутреннего покоя в команде.

Напомним, на днях появилась информация, что Андрей Лунин может перейти в Бетис на правах аренды.

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