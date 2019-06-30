Зидан надеется на уход Наваса из Реала

Голкипер Реала Кейлор Навас все еще может покинуть клуб. По крайней мере, это большое желание главного тренера "бланкос" Зинедина Зидана.

Сага вокруг Кейлора Наваса продолжается. Голкипер хочет остаться в Мадриде несмотря на то, что клуб настроен продать 32-летнего костариканца.

Сейчас у Реала нет ни одного предложения по трансферу Наваса – не совсем то, на что рассчитывали как игрок, так и клуб. Причиной этого стали невероятные финансовые аппетиты вратаря сборной Коста-Рики. Впрочем, наставник мадридцев Зинедин Зидан надеется, что Кейлор все же найдет себе другой клуб. Но не потому, что не рассчитывает на голкипера, информирует Sport.es.

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Мотив очень интересный – Зидан не хочет ссориться с руководством Реала, ведь Флорентино Перес делает ставку на Тибо Куртуа в качестве основного голкипера. Сам француз с удовольствием продал бы бельгийца, а Навас и Андрей Лунин стали бы вратарями первой команды.

Позиция голкипера – одна из главных дилемм Зидана на следующий сезон. 47-летний тренер готов пожертвовать Навасом для внутреннего покоя в команде.

Напомним, на днях появилась информация, что Андрей Лунин может перейти в Бетис на правах аренды.

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