Зідан дратує керівництво Реала кадровою політикою – Лунін як одна з причин пришвидшеної відставки

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан перебуває у напружених стосунках з керівництвом клубу через неоднозначні кадрові рішення.

Зідан має повний кредит довіри з боку Флорентіно Переса, однак трансферна політика французького фахівця ризикує пришвидшити його звільнення у майбутньому, інформує Mundo Deportivo.

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Президент королівського клубу вважає, що Реалу не потрібно було купувати Ферлана Менді за наявності власного перспективного кантерано Серхіо Регілона. Крім цього, Пересу не подобається, що Зідан ігнорує Дані Себальйоса, який феноменально виступає на Євро-2019, та Хамеса Родрігеса.

Трансфер Поля Погба також створює серйозну напругу між обома. Перес не збирається платити МЮ 150 млн євро за француза, тоді як Зідан називає його ключовим футболістом у своєму проекті.

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Досі залишається невирішеним й воротарське питання через принципову позицію Зідана. Якщо Перес хоче бачити другим номером Андрія Луніна, то наставник команди віддає перевагу своєму сину Люці.

Зазначається, що кадрові рішення тренера, який виграв з Реалом три Ліги чемпіонів, можуть повернутись проти нього. Перес наразі терпить усі примхи француза, але у випадку незадовільних результатів команди може звільнити його значно швидше

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