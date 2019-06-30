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Зідан сподівається на відхід Наваса з Реала

13:42 572 Читать на русском
Зідан сподівається на відхід Наваса з Реала
Зідан та Навас / ФК Реал Мадрид

Голкіпер Реала Кейлор Навас все ще може покинути клуб. Принаймні, це велике бажання головного тренера "бланкос" Зінедіна Зідана.

Сага навколо Кейлора Наваса триває. Голкіпер хоче залишитись у Мадриді попри те, що клуб налаштований продати 32-річного костариканця.

Наразі у Реала немає жодної пропозиції щодо трансферу Наваса – не зовсім те, на що розраховували як гравець, так і клуб. Причиною цього стали неймовірні фінансові апетити воротаря збірної Коста-Ріки. Втім, наставник мадридців Зінедін Зідан сподівається, що Кейлор все ж знайде собі інший клуб. Але не тому, що не розраховує на голкіпера, інформує Sport.es.

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Мотив дуже цікавий – Зідан не хоче сваритись з керівництвом Реала, адже Флорентіно Перес робить ставку на Тібо Куртуа як основного голкіпера. Сам француз із задоволенням продав би бельгійця, а Кейлор Навас та Андрій Лунін стали б воротарями першої команди.

Позиція голкіпера – одна з головних дилем Зідана на наступний сезон. 47-річний тренер готовий пожертвувати Навасом задля внутрішнього спокою у команді.

Нагадаємо, днями з'явилася інформація, що Андрій Лунін може перейти у Бетіс на правах оренди.

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