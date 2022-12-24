Бразильцы в панике готовы рассмотреть даже фамилии извечных соперников – аргентинцев, сообщает Tuttosport. Речь идет о Маурисио Почеттино, Марсело Бьелсе и Марсело Гальярдо.

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Все трое готовы выслушать предложения, потому что сейчас сидят без работы. Если выбор действительно остановится на ком-то из этой тройки, то впервые в истории у сборной Бразилии будет тренер-аргентинец. В шорт-листе также находятся испанец Луис Энрике и француз Зинедин Зидан.

Напомним, Бразилия остановилась на 1/4 финала ЧМ-2022, уступив хорватам в серии пенальти. С командой сразу простился отечественный специалист Тите, возглавлявший "селесао" 6,5 лет.

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