Зидан: Я хотел бы тренировать Мбаппе

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился ожиданиями накануне матча 28-го тура Ла Лиги против Сельты.

"Мы провели три хороших тренировки. Все игроки находятся в хорошем настроении – это самое главное. Я рассчитываю на всех футболистов, Иско – среди них. Он и Марсело готовы сыграть завтра.

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Мы не можем говорить о чемпионстве. Однако у нас еще есть 11 матчей и мы хотим выиграть их все. Посмотрим, что произойдет.

Неймар и Мбаппе? Я не собираюсь говорить об игроках, которые не в моей команде. Я хотел бы тренировать Мбаппе, как и всех хороших игроков. Каждый тренер доволен, когда в его команде хорошие исполнители. Однако сейчас я думаю только о матче с Сельтой", – цитирует Зидана Bild.

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