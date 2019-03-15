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Зідан: Я хотів би тренувати Мбаппе

19:41 892 Читать на русском
Зідан: Я хотів би тренувати Мбаппе
Зінедін Зідан / фото із соцмереж

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився очікуваннями напередодні матчу 28-го туру Ла Ліги проти Сельти.

 

"Ми провели три хороших тренування. Всі гравці перебувають в хорошому настрої – це найголовніше. Я розраховую на всіх футболістів, Іско – серед них. Він та Марсело готові зіграти завтра.

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Ми не можемо говорити про чемпіонство. Однак у нас ще є 11 матчів і ми хочемо виграти їх усі. Подивимось, що станеться.

Неймар та Мбаппе? Я не збираюся говорити про гравців, які не в моїй команді. Я хотів би тренувати Мбаппе, як і всіх хороших гравців. Кожен тренер задоволений, коли в його команді хороші виконавці. Однак зараз я думаю виключно про матч з Сельтою", – цитує Зідана Bild.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Реал Мадрид - Сельта
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