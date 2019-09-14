Зидан изменил свое мнение относительно Бейла и теперь называет его "игроком с потрясающими качествами"

Благодаря своей удачной игре в начале сезона валлийский нападающий получил кредит доверия от главного тренера Реала.

"Бейл не является козлом отпущения. Нет, я думаю, что мы все виноваты в ситуации, когда что-то идет не так.

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Все зависит от нас, от всех нас, мы в одной лодке. Нам нужно меняться, когда что-то идет не так. Мы команда. Всегда говорил, что Бейл – игрок потрясающего качества. Все знают, что произошло летом.

Теперь он здесь, я счастлив, он счастлив, все счастливы, фанаты тоже. Теперь мы должны двигаться вперед", – цитирует Зидана Goal.

Еще летом Бейл был в шаге от смены клуба: несмотря на желание футболиста остаться на Бернабеу, руководство Реала хотело его продать и почти отправило Гарета в китайский Цзянсу Сунин, но трансфер сорвался в последний момент.

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