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Бекхэм хочет пригласить Бейла в свой американский клуб

20:28 46 Читати українською
Бекхэм хочет пригласить Бейла в свой американский клуб
Гарет Бейл / Reuters

Звездный англичанин строит действительно наполеоновские планы относительно будущего старта своего клуба в МЛС.

Интер Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм, рассматривает возможность приглашения Гарета Бейла, сообщает Sky Sports.

Бекхэм провел переговоры с представителями Месси по поводу перехода аргентинца в клуб МЛС

Бывший хавбек сборной Англии планирует зимой провести переговоры с вингером Реала и убедить его присоединиться к амбициозному проекту. Интер Майами начнет свои выступления в МЛС со следующего года, и Бекхэм надеется к тому времени собрать конкурентоспособный состав с несколькими европейскими звездами.

Напомним, ранее американский клуб связывали с Лионелем Месси, Эдинсоном Кавани и Луисом Суаресом.

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