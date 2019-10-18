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Зидан и Погба встретились в Дубае во время перерыва на матчи сборных

10:23 27 Читати українською
Зидан и Погба встретились в Дубае во время перерыва на матчи сборных
Поль Погба / Sky Sports

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба встретился с главным тренером Реала Зинедина Зидана на фоне слухов о своем возможном трансфере в "сливочных".

Встреча французских звезд состоялась на Ближнем Востоке, информирует Mirror.

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Отмечается, что Зидан посещал Дубай, где был гостем конференции и выставки DAIS, посвященной применению искусственного интеллекта в спорте, тогда как Погба пропускал матчи сборной Франции из-за травмы голеностопа.

Напомним, прошлым летом Зидан требовал приобрести Погба в мадридский Реал.

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